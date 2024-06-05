Армянский политик: В протестах в Армении замешана группа людей, связанная с бывшими властями

В акциях протеста в Армении, организованных архиепископом Багратом Галстаняном, замешана также группа людей, связанная с бывшими властями страны.

В акциях протеста в Армении, организованных архиепископом Багратом Галстаняном, замешана также группа людей, связанная с бывшими властями страны.

Как передает Report, об этом в эфире Baku TV заявил член армянской партии "Во имя республики", директор Центра демократии и безопасности Арнольд Блеян, комментируя протесты движения "Тавуш во имя Родины".

"Протесты гаснут, так как не было и до сих пор нет четко сформулированной повестки. Есть лишь люди, особенно в приграничных районах, у которых есть субъективные вопросы связанные с безопасностью. Также есть группа людей, связанная с бывшей властью, и силы которые примыкают к бывшим властям. Они в свою очередь хотят получить какие-то политические выгоды из данной ситуации", - сказал Блеян.

По его словам, эти же силы пытались организовать аналогичные протесты в Армении в 2021 году.

Политик считает, что бенефициарами разрешения конфликта между Азербайджаном и Арменией являются исключительно народы двух стран.

"Немногочисленность митингов архиепископа Баграта, точнее уже политического деятеля Вазгена Галстаняна, говорит о том, что граждане Армении отвергают и будут отвергать тех деятелей, которые будут ставить под угрозу независимость и суверенитет страны", - сказал он.