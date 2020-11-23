Армянский политик объявил голодовку, требуя отставки Пашиняна

Гегам Манукян заявил, что объявляет бессрочную голодовку, требуя отставки премьер-министра Армении

Представитель оппозиционной партии "Дашнакцутюн", директор информационно-аналитической службы телеканала "Еркир Медиа" Гегам Манукян заявил сегодня, что объявляет бессрочную голодовку, требуя отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

"Объявляю бессрочную голодовку с одним требованием – отставки Никола Пашиняна", - написал Манукян в Facebook. По его словам, "из-за бездарной и разрушительной политики правительства и премьер-министра" армянский народ "потерял часть своей родины".

Манукян считает, что действующие власти неспособны что-то изменить в стране, вести переговоры и добиться по возможности благоприятных условий в нагорно-карабахском вопросе.