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Армянский патриарх призвал зарубежные страны не превращать события 1915 года в политинструмент

Армянский патриарх призвал зарубежные страны не превращать события 1915 года в политинструмент "Нам грустно видеть, как боль нашего народа и святая память наших предков становятся в некоторых странах инструментом для повседневных политических целей".
В регионе
23 апреля 2021 г. 19:42
Армянский патриарх призвал зарубежные страны не превращать события 1915 года в политинструмент

"Нам грустно видеть, как боль нашего народа и святая память наших предков становятся в некоторых странах инструментом для повседневных политических целей".

Как сообщает Report, об этом заявил патриарх армянской общины Турции Саак Машалян.

Выступая с заявлением по поводу событий 1915 года, священнослужитель заявил, что они будут продолжать защищать мир, дружбу и братство между турками и армянами: "Так поступали и наши покойные патриархи до нас. Мы будем поощрять восстановление наших отношений на основе добрососедства. Турция и Армения - соседние государства. Я верю, что с помощью Всевышнего турецко-армянские отношения будут более крепкими. Мы с нетерпением ждем налаживания связей между официальными структурами Турции и Армении".

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Версия на английском языке ФотоArmenian patriarch urges foreign countries not to turn 1915 events into political tool
Версия на азербайджанском языке ФотоErməni patriarx xarici ölkələri 1915-ci il hadisələrini siyasi alətə çevirməməyə çağırıb

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