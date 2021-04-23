Армянский патриарх призвал зарубежные страны не превращать события 1915 года в политинструмент

"Нам грустно видеть, как боль нашего народа и святая память наших предков становятся в некоторых странах инструментом для повседневных политических целей".

"Нам грустно видеть, как боль нашего народа и святая память наших предков становятся в некоторых странах инструментом для повседневных политических целей".

Как сообщает Report, об этом заявил патриарх армянской общины Турции Саак Машалян.

Выступая с заявлением по поводу событий 1915 года, священнослужитель заявил, что они будут продолжать защищать мир, дружбу и братство между турками и армянами: "Так поступали и наши покойные патриархи до нас. Мы будем поощрять восстановление наших отношений на основе добрососедства. Турция и Армения - соседние государства. Я верю, что с помощью Всевышнего турецко-армянские отношения будут более крепкими. Мы с нетерпением ждем налаживания связей между официальными структурами Турции и Армении".