О нас

Армянский оппозиционер выступил с угрозами в адрес правительства и чиновников

Армянский оппозиционер выступил с угрозами в адрес правительства и чиновников Армянский депутат от оппозиционной фракции "Айастан" Ишхан Сагателян выступил с угрозами в адрес властей, а также прокуроров и судей.
В регионе
25 сентября 2022 г. 13:59
Армянский оппозиционер выступил с угрозами в адрес правительства и чиновников

Армянский депутат от оппозиционной фракции "Айастан" Ишхан Сагателян выступил с угрозами в адрес властей, а также прокуроров и судей.

Как сообщает Report, соответствующую публикацию оппозиционер разместил на своей странице в Facebook.

"Герас, Гор, Тарон были арестованы только за свои политические взгляды и политическую деятельность в "демократической" Армении. Я много раз говорил, что они свободны, они сильнее тех, кто лишил их свободы.

Парни уже четыре с половиной месяца находятся в тюрьме в результате незаконных решений самовольных прокурора, следователя и судей по указке вероломного предателя (Никола Пашиняна – ред.)", - говорится в публикации.

Сагателян также подчеркнул, что рано или поздно справедливость восторжествует, а предатели и их марионетки ответят за свои деяния.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке Erməni deputat yerli hakimiyyəti, prokuror və hakimləri təhqir edərək hədələyib

Другие новости из категории

Послов Великобритании и Норвегии в Тегеране вызвали в МИД Ирана
Послов Великобритании и Норвегии в Тегеране вызвали в МИД Ирана
25 сентября 2022 г. 14:57
Глава МИД Турции: Россия и Украина отдалились на пути к решению проблемы
Глава МИД Турции: Россия и Украина отдалились на пути к решению проблемы
25 сентября 2022 г. 14:47
В России за сутки выявили 46 758 случаев заражения коронавирусом
В России за сутки выявили 46 758 случаев заражения коронавирусом
25 сентября 2022 г. 12:58
Чавушоглу: США по-прежнему поддерживают PKK
Чавушоглу: США по-прежнему поддерживают PKK
25 сентября 2022 г. 11:36
Казахстанские СМИ столкнулись с проблемами доступа к их сайтам
Казахстанские СМИ столкнулись с проблемами доступа к их сайтам
25 сентября 2022 г. 10:49
ISW: Мобилизация вряд ли позволит РФ создать эффективные боевые подразделения на войне
ISW: Мобилизация вряд ли позволит РФ создать эффективные боевые подразделения на войне
25 сентября 2022 г. 07:33
МИД Украины: Единственная третья сторона - беспилотники Ирана на службе ВС РФ
МИД Украины: Единственная "третья сторона" - беспилотники Ирана на службе ВС РФ
25 сентября 2022 г. 03:40
В ходе акций протеста в Иране погибло более 40 человек
В ходе акций протеста в Иране погибло более 40 человек
25 сентября 2022 г. 03:08
Чавушоглу: Армения должна подписать предложенное Азербайджаном всеобъемлющее мирное соглашение
Чавушоглу: Армения должна подписать предложенное Азербайджаном всеобъемлющее мирное соглашение
25 сентября 2022 г. 02:42
В МВД Турции раскрыли имена террористов, нейтрализованных на востоке страны
В МВД Турции раскрыли имена террористов, нейтрализованных на востоке страны
25 сентября 2022 г. 01:57

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi