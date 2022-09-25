Армянский оппозиционер выступил с угрозами в адрес правительства и чиновников

Армянский депутат от оппозиционной фракции "Айастан" Ишхан Сагателян выступил с угрозами в адрес властей, а также прокуроров и судей.

Армянский депутат от оппозиционной фракции "Айастан" Ишхан Сагателян выступил с угрозами в адрес властей, а также прокуроров и судей.

Как сообщает Report , соответствующую публикацию оппозиционер разместил на своей странице в Facebook.

"Герас, Гор, Тарон были арестованы только за свои политические взгляды и политическую деятельность в "демократической" Армении. Я много раз говорил, что они свободны, они сильнее тех, кто лишил их свободы.

Парни уже четыре с половиной месяца находятся в тюрьме в результате незаконных решений самовольных прокурора, следователя и судей по указке вероломного предателя (Никола Пашиняна – ред.)", - говорится в публикации.

Сагателян также подчеркнул, что рано или поздно справедливость восторжествует, а предатели и их марионетки ответят за свои деяния.