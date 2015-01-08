Армянский офис NDI замораживает свою деятельность

Баку. 8 января. REPORT.AZ/ Армянский офис Национального демократического института (National Democratic Institute — NDI), финансируемого правительством США, заморозит с весны свою деятельность на неопределенное время. Как сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявил представитель организации Гегам Саркисян.

Он отметил, что причиной такого решения являются финансовые проблемы, и закрытие офиса никак не связано с вступлением Армении в Евразийский экономический союз (ЕАЭС).

Однако он признал, что на постсоветском пространстве изменились приоритеты, и Армения в последние годы, по сравнению с Грузией, Украиной и Молдовой, получала меньше финансирования. "Армения в последние годы всегда оказывалась на грани прекращения финансирования, с учетом отношений с Россией", - добавил представитель организации.

Отметим, офис NDI действует в Армении уже 20 лет.