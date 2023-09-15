Армянский офицер: Положение в армии плачевное

Ситуация в армянской армии обостряется, ухудшающееся материальное положение военнослужащих приводит к увольнению.

Ситуация в армянской армии обостряется, ухудшающееся материальное положение военнослужащих приводит к увольнению.

Ка передает Report со ссылкой на местные СМИ, об этом сообщил офицер армянской армии.

По его словам, положение военнослужащих, проходящих службу по контракту, довольно плачевное:

"Если военнослужащий не выходит на боевое дежурство, он получает зарплату в размере 127 000 драмов (541 AZN). Военнослужащим, несущим боевое дежурство, за каждый день начисляется доплата в размере 4 000 драмов (17 AZN). В результате выплачивается максимум 200 000 драмов (853 AZN). Из-за нехватки личного состава смена боевого дежурства осуществляется с запозданием. Это касается позиций по всей границе. Основная причина – низкая зарплата".

Он подчеркнул, что на данный момент на дежурстве всего 26 человек личного состава, который должен состоять как минимум из 71 человек.

Офицер отметил, что условия службы в Вооруженных Силах очень тяжелые, а количество неграмотных в армии увеличивается. Он добавил, что условия службы в пограничных войсках невыносимые, а также нельзя назвать хорошими отношения между добровольцами и контрактниками.

Пресс-секретарь Минобороны Армении А.Торосян подтвердил, что большое количество военнослужащих написали рапорты об увольнении.