Армянский общественный деятель: Власти Армении на удивление алчны

Баку. 19 сентября. REPORT.AZ/ Ситуация в Армении должна отрезвить и Сержа Саркисяна, и других чиновников.

Как передает Report, об этом заявил проживающий в США армянский общественный деятель Заре Палян, участвующий в 6-м Панармянском конгрессе Армения-Диаспора.

По его словам, власти Армении на удивление алчны: "Безграничная алчность не знает конца. Конечно, можно все изменить, но люди в такой истоме, словно оказались в раю, грабят без разбора и совести. Повышают тарифы на электроэнергию, хотя у людей на руках нет денег, а это значит, что они не собираются ничего менять, и делают все, чтобы люди покинули Армению. Этот путь ведет нас в пропасть, надо остановить его".

По словам Паляна, речь Арама Первого получилась действительно сердобольной, а о чем говорили Серж Саркисян и Католикос Гарегин, не понятно.

"Я не жду от них истин. Читать то, что другие пишут, никому не делает чести", - сказал он.

На вопрос, доверяет ли диаспора и потенциальные инвесторы Армении, Заре Палян ответил: "Доверие ноль, они знают, что грабят, суда нет. Я 4 раза открывал бизнес в Армении, примерно по 30 тыс. долларов. Все четыре разграбили, а суда, где можно восстановить справедливость, нет. Пятый раз был в прошлом году – не сработал бизнес. Проблема в отсутствии моральных и аристократических качеств, это ведет к фиаско".

По словам Паляна, вся трагедия состоит в том, что на должности в Армении назначают людей, в крови которых хищения и несправедливость: "Как можно такого министра заставить работать во благо нации, а не своего кармана? Честного человека в Армении считают дураком, его ни во что не ставят. А тех, кто готов на все ради наживы, считают шустрым и талантливым".