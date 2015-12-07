Заруи Постанджян: ​Армянский народ сказал «нет» Сержу Саргсяну

Баку. 7 декабря. REPORT.AZ/ "Вчера все мы стали очевидцами того, как армянский народ пошел и проголосовал «нет» Сержу Саргсяну, и я за это выражаю им благодарность". Как сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявила в Национальном Собрании Армении депутат парламентской фракции партии «Наследие» Заруи Постанджян.

Вице-председатель Национального Собрания Армении Эдуард Шармазанов прервал речь Постанджян, призвав ее выступать с заявления исключительно в рамках сегодняшней повестки Национального Собрания.

Общереспубликанский референдум по внесению изменений в Конституцию состоялся в Армении 6 декабря. Конституционные поправки предусматривают переход от действующей полупрезидентской формы правления к парламентской.