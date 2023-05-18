Армянский министр сообщили о прекращении поставок коньяка "Арарат" в Россию

Ереванский коньячный завод (ЕКЗ), которым владеет французская компания Pernod Ricard, прекратил экспорт своей продукции в Россию.

Ереванский коньячный завод (ЕКЗ), которым владеет французская компания Pernod Ricard, прекратил экспорт своей продукции в Россию.

Как передает Report со ссылкой на Общественное армянское радио, об этом заявил министр экономики страны Ваан Керобян.

"У меня нет официальных данных, но, кажется, это официально: ЕКЗ прекратит экспорт в Россию. Это может повлиять на закупки урожая винограда, и мы должны следить за обстановкой и реагировать по мере необходимости", — сказал Керобян на заседании комиссии парламента Армении по экономическим вопросам.

Pernod Ricard принадлежат десятки брендов, в том числе коньяк "Арарат", виски Chivas Regal, Jameson, Ballantine’s, текила Olmeca, ром Havana Club и водка Absolut.

Французская компания считается вторым по величине мировым производителем алкогольной продукции после британской Diageo.