О нас
Report Georgia
Аудио новости

В Армении подал в отставку министр, ударивший журналиста

В Армении подал в отставку министр, ударивший журналиста Министр высокотехнологичной промышленности Армении Акоп Аршакян подал в отставку
В регионе
31 марта 2021 г. 15:04
В Армении подал в отставку министр, ударивший журналиста
0 : 00
0 : 00

Министр высокотехнологической промышленности Армении Акоп Аршакян, который 18 марта ударил в одном из ереванских кафе журналиста Пайлака Фахрадяна, ушел в отставку.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом сам Аршакян сообщил на своей страничке в Facebook, отметив, что сегодня — последний день работы в качестве министра.

"Как гражданин Армении считаю неприемлемым применение силы со стороны должностного лица в отношении другого гражданина. Мы должны двигаться по пути формирования общества без насилия", — написал Аршакян.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook

Новости партнеров

Экслюзивные новости

ВБ: Пандемия тормозит реализацию проектов с Азербайджаном
ВБ: Пандемия тормозит реализацию проектов с Азербайджаном
29 марта 2021 г. 17:17
Названа дата наступления месяца Рамазан в Азербайджане
Названа дата наступления месяца Рамазан в Азербайджане
29 марта 2021 г. 10:47
Аким области: Туркестан и Шушу связывает много общего
Аким области: Туркестан и Шушу связывает много общего
29 марта 2021 г. 09:49
Эксперт: Если Армения не передаст карты минных полей добровольно, предоставит их через суд
Эксперт: Если Армения не передаст карты минных полей добровольно, предоставит их через суд
26 марта 2021 г. 16:25
В Азербайджане подсудимый получил полтора года тюрьмы за убийство
В Азербайджане подсудимый получил полтора года тюрьмы за убийство
26 марта 2021 г. 10:54
МИД Украины назвал приоритеты развития сотрудничества с Азербайджаном в этом году
МИД Украины назвал приоритеты развития сотрудничества с Азербайджаном в этом году
25 марта 2021 г. 11:00
Сара Майкл: ВБ будет рад принять участие в восстановлении Карабаха - ЭКСКЛЮЗИВ
Сара Майкл: ВБ будет рад принять участие в восстановлении Карабаха - ЭКСКЛЮЗИВ
22 марта 2021 г. 18:24
МИД Украины: Азербайджан - наш друг и надежный партнер на международной арене
МИД Украины: Азербайджан - наш друг и надежный партнер на международной арене
22 марта 2021 г. 10:00
Названо место возведения Мемориального комплекса Отечественной войны и музея Победы
Названо место возведения Мемориального комплекса Отечественной войны и музея Победы
20 марта 2021 г. 11:15
Сара Майкл: Всемирный банк может участвовать в расширении ЮГК
Сара Майкл: Всемирный банк может участвовать в расширении ЮГК
19 марта 2021 г. 18:34

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi