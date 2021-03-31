В Армении подал в отставку министр, ударивший журналиста

Министр высокотехнологичной промышленности Армении Акоп Аршакян подал в отставку

Министр высокотехнологической промышленности Армении Акоп Аршакян, который 18 марта ударил в одном из ереванских кафе журналиста Пайлака Фахрадяна, ушел в отставку.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом сам Аршакян сообщил на своей страничке в Facebook, отметив, что сегодня — последний день работы в качестве министра.



"Как гражданин Армении считаю неприемлемым применение силы со стороны должностного лица в отношении другого гражданина. Мы должны двигаться по пути формирования общества без насилия", — написал Аршакян.