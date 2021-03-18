Армянский министр напал на журналиста

Обнародованы кадры того, как министр высокотехнологической промышленности Армении Акоп Аршакян в кафе нападает на журналиста Пайлака Фахрадяна

Обнародованы кадры того, как министр высокотехнологической промышленности Армении Акоп Аршакян в кафе нападает на журналиста Пайлака Фахрадяна.

Об этом передает Report со ссылкой на Telegram-канал Mediaport.

В видеоматериале видно, как журналист, сидя перед компьютером, работает. В этот момент к нему подходит министр, тянет за руку, ударяет кулаком по лицу, затем бьет по компьютеру. Отметим, что Генпрокуратура направила сообщение о нападении на Фархадяна в Специальную следственную службу, для подготовки материалов.

Напомним, что после упомянутого инцидента журналист вышел в прямой эфир на своей странице в Facebook. Он рассказал о том, что инцидент имел место в одном из действующих в Ереване кафе. "Когда я увидел, как министр проводит свое рабочее время в кафе, подошел и спросил его, почему в рабочие часы он находится в кафе? Прежде всего, Аршакян сказал, что он работает ночью, и, вообще, для него все часы рабочие. После этого он попросил отключить камеру. Далее министр сказал, что мне придется надолго запомнить этот день", - отметил П.Фахрадян.