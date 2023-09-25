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Армянский министр: Мы желаем, чтобы региональные коммуникации открылись как можно скорее

Армянский министр: Мы желаем, чтобы региональные коммуникации открылись как можно скорее Армения не только готова к разблокированию региональных коммуникаций, но и желает, чтобы это произошло как можно скорее.
В регионе
25 сентября 2023 г. 10:12
Армянский министр: Мы желаем, чтобы региональные коммуникации открылись как можно скорее

Армения не только готова к разблокированию региональных коммуникаций, но и желает, чтобы это произошло как можно скорее.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявил министр территориального управления и инфраструктур Армении Гнел Саносян.

По его словам, Армения привержена договоренностям, достигнутым на высоком уровне.

"На последней встрече лидеров Армении и Азербайджана, состоявшейся 15 июля этого года в Брюсселе, были подтверждены следующие договоренности: Армения и Азербайджан признают территориальную целостность друг друга площадью в 29,8 и в 86,6 тысяч квадратных километров соответственно. Региональные коммуникации должны быть разблокированы на основе принципов суверенитета", - добавил Саносян.

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Версия на азербайджанском языке Ermənistanlı nazir: "Regional kommunikasiyaların mümkün qədər tez açılmasını istəyirik"

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