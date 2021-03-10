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Армянский генерал потребовал отставки Пашиняна

Армянский генерал потребовал отставки Пашиняна По словам командира армейского корпуса, уже то, что за три года Пашинян сменил четырех начальников Генштаба, говорит о его неадекватности.
В регионе
10 марта 2021 г. 15:58
Армянский генерал потребовал отставки Пашиняна

Командир 3-го армейского корпуса ВС Армении генерал-майор Григорий Хачатуров выступил с заявлением, в котором потребовал отставки премьера Никола Пашиняна, сообщает Report, армянские СМИ.

По его словам, тот факт, что за три года по инициативе Пашиняна были сменены четыре начальника Генштаба, говорит о его неадекватности и безответственности.

Генерал считает, что каждый новый день и час пребывания Пашиняна в должности расшатывает систему безопасности государства и ставит под сомнение его будущее.

Ранее в среду стало известно, что Пашинян предложил президенту кандидатуру Артака Давтяна на пост главы Генштаба.

Внутриполитический кризис в Армении усугубился после того, как 25 февраля Генштаб потребовал отставки правительства. Премьер назвал это попыткой переворота и сразу же подписал решение об увольнении Оника Гаспаряна с должности главы ГШ. Однако президент Армен Саркисян, хотя дважды не подписал этот документ (после первого раза аппарат премьера вновь отправил указ президенту), тем не менее не стал оспаривать его в Конституционном суде.

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