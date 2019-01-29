Армянский эксперт: Опытных военных увольняют из армии в Армении

Баку. 29 января. REPORT.AZ/ Опытных военных увольняют из армянской армии. Как сообщает Report со ссылкой на СМИ Армении, об этом заявил армянский военный эксперт Ван Амбарцумян.

И по его мнению, новый состав, новое руководство постоянной парламентской Комиссии по обороне и безопасности вряд ли могут что-то изменить с положением дел в этой сфере.

При этом Амбарцумян отметил, что в Армении, на его взгляд, происходят какие-то странные явления. Так, наиболее опытных кадровых военных офицеров, которые обладают колоссальным опытом, отстраняют с занимаемых должностей и даже увольняют с военной службы. "Между тем, это высококвалифицированные кадры, и их снимают с работы в министерстве обороны. Теперь эти кадры решили заменить людьми, которые не обладают ни соответствующим опытом, ни соответствующими знаниями", - заявил эксперт.

Он также отметил, что обещания премьер-министра Армении Никола Пашиняна выделить дополнительные ассигнования на армию в размере 2,5 миллиардов долларов в течение пят лет не выдерживают никакой критики, поскольку он неоднократно противоречил самому себе.

По словам В. Амбрацумяна, обещаниям Н. Пашиняна трудно поверить, поскольку республика не обладает такими серьезными средствами, а сам премьер-министр Армении вынужден делать воодушевляющие заявления, чтобы предотвратить дальнейшее падение своего некогда высокого рейтинга. "Трудно верится, что ему вообще удастся каким-то образом найти эти средства. Два с половиной миллиарда долларов?! Нет, я не думаю, что найдут. Если Пашинян хотя бы не урежет бюджет министерства обороны, то я уже буду доволен", - добавил он.