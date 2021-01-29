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Армянский экономист: Правительство Пашиняна увеличило долг Армении на 1,2 млрд

Армянский экономист: Правительство Пашиняна увеличило долг Армении на 1,2 млрд "Для смягчения социально-экономических последствий карабахской войны, выхода из финансово-экономического кризиса Армении в ближайшее время придется привлечь дополнительные средства
В регионе
29 января 2021 г. 22:28
Армянский экономист: Правительство Пашиняна увеличило долг Армении на 1,2 млрд
Сурен Парсян

"Для смягчения социально-экономических последствий карабахской войны, выхода из финансово-экономического кризиса Армении в ближайшее время придется привлечь дополнительные средства. А в условиях такого долгового груза, экономического спада брать кредиты на доступных и нестрогих условиях будет очень сложно".

Как передает Report со ссылкой на армянскую прессу, об этом заявил экономист Сурен Парсян.

"Наличие госдолга - естественное явление для любой развитой или развивающейся страны. Вопрос в том, насколько этот долг большой и в его эффективном управлении. В 2020 году госдолг Республики Армения достиг 8 млрд. долларов США, что составляет 63% нашего валового внутреннего продукта. Получается, что каждый гражданин РА должен 2 700 долларов США", - заявил Парсян.

На его взгляд, действующая власть не внесла радикальных изменений в сферу управления государственными финансами, и старые кадры со своим старым мышлением и политикой продолжили неэффективно расходовать взятые в долг деньги, в результате чего наша экономика не только не выросла, а наоборот, мы зафиксировали беспрецедентный спад на 7,5%, в сравнении с последними 10 годами.

По его словам, Никол Пашинян за время своего правления увеличил долг Армении примерно на 1,2 млрд. долларов. "По сути, правительство Никола Пашиняна продолжает долговую политику команды Сержа Саргсяна: новыми кредитами покрываются старые, за счет кредитов международных финансовых организаций, в основном, строятся дороги, существенную часть предусмотренных госбюджетом капитальных строительных программ срывается и т. д.", - отметил экономист, выразив при этом обеспокоенность тем, что в ближайшее время Армении будет очень сложно брать кредиты на доступных и нестрогих условиях.

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Версия на азербайджанском языке Paşinyan hökuməti Ermənistanın dövlət borcunu 1,2 milyard dollar artırıb

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