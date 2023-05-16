Армянский депутат: Война между РФ и Западом переместилась в Армению

С легкой руки действующей власти война между Россией и объединенным Западом переместилась в Армению.

С легкой руки действующей власти война между Россией и объединенным Западом переместилась в Армению.

Как передает Report со ссылкой на news.am, об этом заявил журналистам в парламенте 16 мая депутат от блока "Армения" Армен Рустамян.

"Один говорит: либо ты со мной... а другой заявляет: если ты не со мной, то мне с тобой нечего делать. Если ты против меня, не со мной, то значит против меня. Армения оказалась именно в таком положении, которое будет разрушительным для нас - это то, что мы сегодня видим", - заявил Рустамян.