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Армянский депутат: Война между РФ и Западом переместилась в Армению

Армянский депутат: Война между РФ и Западом переместилась в Армению С легкой руки действующей власти война между Россией и объединенным Западом переместилась в Армению.
В регионе
16 мая 2023 г. 16:47
Армянский депутат: Война между РФ и Западом переместилась в Армению

С легкой руки действующей власти война между Россией и объединенным Западом переместилась в Армению.

Как передает Report со ссылкой на news.am, об этом заявил журналистам в парламенте 16 мая депутат от блока "Армения" Армен Рустамян.

"Один говорит: либо ты со мной... а другой заявляет: если ты не со мной, то мне с тобой нечего делать. Если ты против меня, не со мной, то значит против меня. Армения оказалась именно в таком положении, которое будет разрушительным для нас - это то, что мы сегодня видим", - заявил Рустамян.

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Версия на азербайджанском языке Erməni deputat: "Ölkəmiz Rusiya ilə Qərb arasında mübarizə meydanına çevrilib"

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