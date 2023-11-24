Армянский депутат: Власти обостряют отношения с Россией до точки невозврата

Армянское руководство постоянно обостряет отношения с Россией, доводя его до точки невозврата.

Армянское руководство постоянно обостряет отношения с Россией, доводя его до точки невозврата.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявил секретарь парламентской фракции "Честь имею" Тигран Абрамян, комментируя последние демарши официального Еревана, в частности, отказ от участия в мероприятиях ОДКБ.

По его мнению, главная проблема не в наличии разногласий между двумя странами. Разница в подходах по тем или иным вопросам может быть всегда, и это закономерно.

"Сложность ситуации в том, что власти Армении всячески обостряют отношения, ведут к конфликту и пытаются довести до той точки, дальше которой уже вернуться в нормальное русло станет невозможно", - отметил Абрамян.

Фундаментальная причина ухудшения армяно-российских отношений заключается в смене власти в 2018 году и взятый на вооружение курс Пашиняна, приведший к тяжелым последствиям. Абрамян уверен, что потенциал восстановления отношений не исчерпан, но это не может произойти при нынешней армянской власти, "у которой нет ни желания, ни воли для этого. Тем более, что в идейном плане власти Армении находятся в совершенно ином русле".

В последние месяцы наблюдается отчетливая тенденция к росту напряженности в армяно-российских отношениях. Ереван практически отказался от участия в ряде интеграционных проектов на постсоветском пространстве: СНГ, ОДКБ. Руководство Армении ранее уже неоднократно бойкотировало саммиты и мероприятия под эгидой упомянутых структур. Все это сопровождается взаимными обвинениями между официальными лицами двух стран.