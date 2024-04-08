Армянский депутат: В Армении есть силы, препятствующие нормализации с Азербайджаном

Внутри Армении есть силы, препятствующие нормализации отношений с Азербайджаном.

Внутри Армении есть силы, препятствующие нормализации отношений с Азербайджаном.

Как передает Report, об этом сообщает Aysor со слов председателя постоянной комиссии Народного собрания по вопросам обороны и безопасности Андраника Кочаряна.

По его словам, не наблюдается опасность эскалации.

Отметим, что в последние дни армянская сторона подтягивает войска на условную границу с Азербайджаном. Также по данным Минобороны Азербайджана, на протяжении нескольких дней Армения подвергает обстрелу позиции подразделений азербайджанской армии, которые расположены в различных направлениях.