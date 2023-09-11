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Армянский депутат: Ухудшение отношений с РФ - рискованный шаг для страны

Армянский депутат: Ухудшение отношений с РФ - рискованный шаг для страны Отношения Армении с Россией достаточно напряженные, как бы армянское правительство ни пыталось скрыть это обстоятельство или делать вид, что все в порядке.
В регионе
11 сентября 2023 г. 14:25
Армянский депутат: Ухудшение отношений с РФ - рискованный шаг для страны

Отношения Армении с Россией достаточно напряженные, как бы армянское правительство ни пыталось скрыть это обстоятельство или делать вид, что все в порядке.

Как передает Report со ссылкой на Sputnik-Армения, об этом сказал журналистам депутат от фракции "Айастан" Артур Хачатрян.

"Может, я ошибаюсь, но на моей памяти не было случая, когда посла Армении вызывали в МИД и вручали ему ноту протеста", - сказал Хачатрян.

Напряженность в отношениях с Москвой по мнению депутата, является следствием меняющего внешнеполитического вектора Еревана. Взор армянского руководства направлен на Запад, там оно ищет источник безопасности, "однако следует понимать, что западнее Армении расположена Турция, не Франция, не другие страны, а именно Турция", считает он.

Депутат вспомнил фразу вековой давности о том, что "английские корабли не могут подняться на горы Тавра", иными словами, ждать военной помощи от Лондона или других западных столиц не приходится.

Он также отметил, что к российским миротворцам, качеству их деятельности имеются вопросы.

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Версия на азербайджанском языке Erməni deputat: “Rusiya ilə münasibətlərin korlanması ölkə üçün riskli addımdır”
Версия на английском языке Armenian MP: Deterioration of relations with Russia - risky step for country

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