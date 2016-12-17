Армянский депутат: "Раненые армянские военнослужащие брошены на волю судьбы"

Баку. 17 декабря. REPORT.AZ/ Член армянской оппозиционной партии "Наследие", депутат Анахит Бахшян намерена подать в суд на заместителя премьер-министра так называемой "Нагорно-карабахской республики" Артура Агабекяна.

Как сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ, депутат в интервью сайту 1in.am заявила, что предпримет этот шаг в связи с исчезновением денег, собранных в фонде "Мартик" (*"Боец"). Она затронула также вопросы относительно лечения военнослужащих, состояния Центрального клинического госпиталя и ряд других вопросов.

А.Бахшян отметила, что ее не устраивает заявление министра обороны Армении Вигена Саргсяна относительно денег, собранных в фонде "Мартик": "В.Саргсян говорит о вопросах, которые тревожат меня. Он не говорит ничего нового. Общее число людей, перечисливших деньги на сайт фонда, составляет 12 404 человек. Среди них есть все должностные лица. Большинство из них принудили к выплатам. Один человек написал мне, что из-за болезни жены они переехали в США, он является военнослужащим и поэтому для приведения документов в порядок в министерстве обороны Армении перечисли на счет фонда по 300 долларов на имя своей жены и на свое имя. По словам министра обороны, 1 млн 200 долларов находятся в банках. А куда идут проценты этой суммы? Фонд функционирует с 2002 года. HAYXNAYBANK, где открыт счет, не существует. Неизвестно, куда расходуются средства фонда, предназначенные для получения военного образования, на благотворительные мероприятия.

Армянский депутат подчеркнула, что раненым в апрельских боях военнослужащим не была оказана никакая материальная поддержка: "В настоящее время в больнице Григора Лусаворича на лечение находятся 5 военнослужащих. Они были ранены 7, 8, 9 лет назад и оставлены на волю судьбы. В Центральном клиническом госпитале "Мурацан" в Ереване нет никаких условий для лечения о реабилитации. Почему в этом здравоохранительном учреждении нет соответствующего лечебного отделения? Госпиталь не ремонтируется, туалеты на 3-4 этажах находятся в плохом состоянии, нет нормальных палат и условий для работы врачей. Какие работы проделал фонд, куда потрачены средства? В настоящее время создаются новые фонды, однако общество не верит в них. Интересно, почему Счетная палата не проводит проверки деятельности фонда "Мартик"? Я хочу подать в суд на председателя фонда, заместителя премьер-министра так называемой "Нагорно-карабахской республики" Артура Агабекяна и директора Седрекяна".