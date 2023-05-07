Армянский депутат призвал население страны к революции

Армянский депутат от парламентского блока "Армения" Андраник Теванян призвал население страны к революции.

Армянский депутат от парламентского блока "Армения" Андраник Теванян призвал население страны к революции.

Об этом Report сообщает на местные СМИ.

"В Армении революция в ее классическом понимании произошла лишь однажды. Мы должны совершить вторую настоящую армянскую революцию", - сказал он в ходе выступления на всемолодежном форуме "Перелом: 2018-2023 гг. Армения на грани".

По словам депутата, избирательные взятки, грабеж, слияние бизнеса и политики привели к отчуждению народа от государства.

Он также коснулся вопроса, был ли прав народ, выйдя на улицы в 2018 году. А.Теванян посчитал, что народ оказался неправ лишь в выборе круга, который теперь ведет Армению к "разрушению и обнулению".

"Следовательно для того, чтобы довести до конца это правильное, мы должны совершить настоящую армянскую вторую революцию и обеспечить реальную справедливость", - заключил он.