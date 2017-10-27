Армянский депутат: При Серже Саргсяне было убито множество официальных лиц

Баку. 27 октября. REPORT.AZ/ При Серже Саргсяне было убито множество официальных лиц. Как сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявил сегодня в парламенте Армении заявил руководитель фракции "Елк" Никол Пашинян.

"Хочу напомнить, что 27 октября 1999 года Серж Саркисян занимал пост главы Службы нацбезопасности, и в его прямые обязанности входила защита премьера, спикера и депутатов парламента. За время пребывания в этой должности в Армении было убито много официальных лиц. Я уж не говорю о том, что в предшествовавший 27 октября период, как потом выяснилось, правоохранительные органы обладали информацией о подготовке теракта. И Служба нацбезопасности не предприняла соответствующих мер", - сказал Пашинян.

Что касается расследования и судебного процесса, Никол Пашинян отметил, что по части организаторов теракта есть отделенная часть. То есть то, что были организаторы, входит в официальную версию. Но эта часть дела не расследуется должным образом.

"Позвольте сказать, что пока у Сержа Саркисяна есть соответствующие рычаги, это дело не будет расследовано должным образом", отметил Пашинян.