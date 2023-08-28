Армянский депутат: Правительство Никола - лишь верхушка айсберга

Надо понимать, что правительство Никола (премьер-министр Армении Никол Пашинян - ред.) - лишь верхушка айсберга. Мы ведем борьбу против укоренившейся в Армении системы, финансируемой из-за рубежа, а не какой-то некомпетентной команды, которую мы не можем

Надо понимать, что правительство Никола (премьер-министр Армении Никол Пашинян - ред.) - лишь верхушка айсберга. Мы ведем борьбу против укоренившейся в Армении системы, финансируемой из-за рубежа, а не какой-то некомпетентной команды, которую мы не можем устранить.

Как сообщает Report , об этом сказала депутат армянского парламента Кристина Варданян.

"Теперь важно понять и принять, что нам еще предстоит пройти путь, и это будет непросто. Этот путь состоит из маленьких шагов, включая митинги и демонстрации.

Смена власти в Армении возможна благодаря правильной работе на местах внутри страны, предотвращению отчаяния, обеспечению необходимой мобилизации, проведению необходимой работы за рубжом и сочетанию ряда других факторов", - отметила она.

По ее словам, нынешнее правительство в Армении уйдет только в том случае, если будет свергнуто.