Армянский депутат: От запрета на импорт турецких товаров пострадает только Армения

Баку. 30 апреля. REPORT.AZ. "Это тот случай, когда в результате таких санкций в основном пострадаем мы. Мы мало что значим для турецких производителей. Мы питаемся турецким бюджетом и отказ будет самым глупым решением". Как сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявил член фракции "Армянский национальный конгресс" Грант Багратян.

"Некоторые товары заменить можно, это другой вопрос. А вообще, пострадает только Армения, как в случае с Россией, которая применила санкции на турецкое продовольствие, тем самым ухудшила свое положение", – заявил Багратян.