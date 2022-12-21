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Армянский депутат от правящей фракции Агаджанян намерен подать в отставку

Армянский депутат от правящей фракции Агаджанян намерен подать в отставку Депутат Национального Собрания Армении от правящей фракции "Гражданский договор" Эдуард Агаджанян намерен покинуть пост главы постоянной парламентской комиссии по внешним отношениям.
В регионе
21 декабря 2022 г. 10:46
Армянский депутат от правящей фракции Агаджанян намерен подать в отставку

Депутат Национального Собрания Армении от правящей фракции "Гражданский договор" Эдуард Агаджанян намерен покинуть пост главы постоянной парламентской комиссии по внешним отношениям.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщил источник.

Накануне перед внеочередным заседанием парламента состоялось заседание правящей фракции, на котором Агаджанян сообщил о своем желании уйти с должности председателя постоянной комиссии.

По словам депутата, коллеги могут найти более подходящего кандидата на этот пост. Получить комментарии у самого Агаджаняна пока не удалось.

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