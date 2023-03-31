О нас

Армянский депутат от оппозиционного блока задержан после драки в парламенте

Армянский депутат от оппозиционного блока задержан после драки в парламенте Депутат от оппозиционного блока "Айастан" Мгер Саакян задержан после инцидента в парламенте Армении.
В регионе
31 марта 2023 г. 19:21
Армянский депутат от оппозиционного блока задержан после драки в парламенте

Депутат от оппозиционного блока "Айастан" Мгер Саакян задержан после инцидента в парламенте Армении.

Как передает Report со ссылкой на Sputnik-Армения, об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета Армении.

Ранее в парламенте Армении во время закрытого заседания комиссии по государственно-правовым вопросам возникла стычка между Владимиром Варданяном и депутатом от фракции "Айастан" Мгером Саакяном. Правоохранители доставили Саакяна в полицию, а Варданян обратился за медпомощью в больницу.

По данным СК Армении, 31 марта в полицию поступило сообщение о том, что в зале заседаний парламента в ходе закрытого заседания Саакян сделал необоснованное замечание Варданяну, после чего подошел и каким-то предметом ударил его по обучи. Варданян упал.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Экслюзивные новости

Пакистанский эксперт: 31 марта – трагический день для всех азербайджанцев
Пакистанский эксперт: 31 марта – трагический день для всех азербайджанцев
31 марта 2023 г. 17:30
Эксперт: Открытие посольства Азербайджана в Израиле сделает сотрудничество более эффективным
Эксперт: Открытие посольства Азербайджана в Израиле сделает сотрудничество более эффективным
30 марта 2023 г. 13:24
Бывший замминистра получил новую должность
Бывший замминистра получил новую должность
30 марта 2023 г. 13:04
Министерство: В этом году образовательная программа детских садов будет унифицирована
Министерство: В этом году образовательная программа детских садов будет унифицирована
29 марта 2023 г. 14:41
Сара Майкл: Работаем над новой стратегией сотрудничества с правительством Азербайджана
Сара Майкл: Работаем над новой стратегией сотрудничества с правительством Азербайджана
29 марта 2023 г. 14:28
Гусман: Масштаб личности Гейдара Алиева удивительно многогранный
Гусман: Масштаб личности Гейдара Алиева удивительно многогранный
29 марта 2023 г. 13:01
Министерство: Вакантны 160 мест заведующих детскими садами
Министерство: Вакантны 160 мест заведующих детскими садами
29 марта 2023 г. 10:42
Глава центра: Не приглашать Турцию и Азербайджан на глобальный Саммит демократии - несправедливое решение
ФотоГлава центра: Не приглашать Турцию и Азербайджан на глобальный Саммит демократии - несправедливое решение
28 марта 2023 г. 11:06
Пресс-секретарь: Община Западного Азербайджана направила обращения президенту Совета ЕС и ПАСЕ
Пресс-секретарь: Община Западного Азербайджана направила обращения президенту Совета ЕС и ПАСЕ
27 марта 2023 г. 14:52
Пять месяцев боев и решительного украинского сопротивления - что происходит в Бахмуте?
Пять месяцев боев и решительного украинского сопротивления - что происходит в Бахмуте?
26 марта 2023 г. 16:10

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi