Армянский депутат от оппозиционного блока задержан после драки в парламенте

Депутат от оппозиционного блока "Айастан" Мгер Саакян задержан после инцидента в парламенте Армении.

Депутат от оппозиционного блока "Айастан" Мгер Саакян задержан после инцидента в парламенте Армении.

Как передает Report со ссылкой на Sputnik-Армения, об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета Армении.

Ранее в парламенте Армении во время закрытого заседания комиссии по государственно-правовым вопросам возникла стычка между Владимиром Варданяном и депутатом от фракции "Айастан" Мгером Саакяном. Правоохранители доставили Саакяна в полицию, а Варданян обратился за медпомощью в больницу.

По данным СК Армении, 31 марта в полицию поступило сообщение о том, что в зале заседаний парламента в ходе закрытого заседания Саакян сделал необоснованное замечание Варданяну, после чего подошел и каким-то предметом ударил его по обучи. Варданян упал.