Армянский депутат обвинил власти в фальсификации статданных по экономике

Лидер оппозиционной фракции "Просвещенная Армения" Эдмон Марукян на своей странице в Faebook выразил недоверие официальной статистике по экономике Армении.

Лидер оппозиционной фракции "Просвещенная Армения" Эдмон Марукян на своей странице в Faebook выразил недоверие официальной статистике по экономике Армении.

Как сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ, он привел опубликованные данные.

Так, согласно отчету Национального статистического комитета по социально-экономической ситуации за первое полугодие 2020 года, экономический спад составил 4.7%, объем промышленной производства вырос на 1.5%, объем валовой продукции сельского хозяйства - на 1.7%, спад в сфере строительства составил 23.4%, торговый оборот сократился на 11.1%, объем услуг (без торговли) - на 6.4%, экспорт - на 6.5%, импорт - на 12.9%.



"Это опубликованные официальные данные, и я не верю этим цифрам, поскольку страна находится в глубоком экономическом кризисе, последствия которого, как мы наблюдаем всюду, не отражены в этих цифрах. Следовательно, цифры продолжают фальсифицировать", - написал Марукян.



9 апреля Национальное Собрание Армении одобрило пересмотр бюджетных показателей для противодействия COVID-19. С учетом неблагоприятного воздействия ситуации с коронавирусом, бюджетный прогноз по ВВП понижен до спада в 2% , а дефицит увеличен до 5% от ВВП (ранее 2,3%).