В парламенте Армении между депутатами произошла драка - ВИДЕО

Баку. 16 января. REPORT.AZ/ Между депутатами партий "Процветающая Армения" и "Светлая Армения" возник конфликт во время сессии новоизбранного парламента страны, сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ.

Депутат от фракции партии "Процветающая Армения" (ППА) Арман Абовян обвинил депутата от фракции партии "Светлая Армения" (ПСА) Армана Бабаджаняна в клевете в адрес экс-посла Армении в Украине Андраника Манукяна.

Вопросы А.Абовяна и озвучиваемые депутатами ППА, в частности Грантом Мадатяном, оценки вывели из себя руководителя фракции ПСА Эдмона Марукяна, который встал с места и направился к ним.

Некоторые депутаты от фракции ППА, в том числе Наира Зограбян, Геворк Петросян, вмешались, чтобы перепалка не вылилась в драку.

Спикер армянского парламента Арарат Мирзоян в свою очередь призвал депутатов не мешать заседанию и выяснять отношения вне зала заседаний.