Армянский депутат: Обсуждается вопрос отключения российских телеканалов в стране

В Армении обсуждается вопрос отключения российских телеканалов.

В Армении обсуждается вопрос отключения российских телеканалов.

Как передает Report, об этом заявила в интервью Factor.am провластный депутат от фракции "Гражданский договор" Лусине Бадалян.

По ее словам, отключение телеканалов на самом деле "не станет большим спасением", поскольку на данный момент есть еще и Интернет. Кроме того, по словам Бадалян, российская пропаганда осуществляется по различным каналам, в том числе через агентуру, действующую внутри страны.

"Я думаю, что будут предприняты какие-то шаги, потому что когда что-то угрожает безопасности государства, то это следует сделает вне зависимости от того, принесут они пользу или нет", - сказала депутат.