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Армянский депутат: Неучастие Мирзояна в заседании СМИД СНГ - очередная авантюра властей

Армянский депутат: Неучастие Мирзояна в заседании СМИД СНГ - очередная авантюра властей Неучастие министра иностранных дел Армении Арарата Мирзояна в заседании Совета глав МИД СНГ – очередная авантюра властей.
В регионе
9 апреля 2024 г. 13:23

Неучастие министра иностранных дел Армении Арарата Мирзояна в заседании Совета глав МИД СНГ – очередная авантюра властей.

Как передает Report со ссылкой на Sputnik-Армения, об этом сказал журналистам депутат парламента от фракции "Айастан" Армен Рустамян.

Ранее в МИД Армении заявили, что Мирзоян не примет участия в заседании СМИД СНГ, которое пройдет 12 апреля в Минске.

"Мы говорили, что можно быть недовольными ОДКБ, стратегическим союзником по тысяче вопросов, но шаги по смене вектора и перенос противостояния Россия-Запад сюда повлечет за собой разрушительные последствия для самой Армении. Это то, что сегодня делают власти", – считает депутат.

По его словам, сколько бы власти ни заявляли о диверсификации (системы безопасности), это не соответствует действительности. Иначе, что мешает Еревану участвовать в заседаниях СНГ и поднимать интересующие Армению вопросы.

С точки зрения Рустамяна, Запад предъявляет Армении требование присоединиться к антироссийскому фронту, и власти страны успешно его выполняют.

Отметим, что ранее Армения отказалась отправлять делегацию на 101-е заседание Экономического совета стран СНГ в Москве.

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