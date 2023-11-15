Армянский депутат: Нелегальный оборот наркотиков в нашей стране увеличился на 141%

"Масштабы незаконного оборота наркотиков в Армении продолжают увеличиваться, и ситуация принимает угрожающий характер".

"Масштабы незаконного оборота наркотиков в Армении продолжают увеличиваться, и ситуация принимает угрожающий характер".

Как передает Report, об этом на заседании Национального Собрания заявила депутат от оппозиционного блока "Армения" Агнесса Хамоян.

При этом, несмотря на страшную статистику, новая стратегия борьбы с незаконным оборотом наркотиков все еще не готова, а действующая была принята еще в 2014 году.

"Несмотря на определенные шаги полиции, динамичный рост оборота наркотиков, за последние 5 лет, сохранился. За 10 месяцев 2023 года было зафиксировано 3934 преступления, связанных с этим. Показатель за аналогичный период прошлого года – 1 631. Рост фактически составил 141%. И это только раскрытые случаи", - сказала Хамоян.

Вместе с тем, в январе-сентябре 2023 года правоохранительные органы изъяли порядка 110 кг. наркотиков. При этом, показатель за аналогичный период 2022 года составил всего 69 кг.