Армянский депутат назвал необъективной статистику производства и сбыта сигарет в стране

Официальная статистика производства и сбыта сигарет не отражает объективной реальности в плане курения.

Официальная статистика производства и сбыта сигарет не отражает объективной реальности в плане курения.

Как сообщает Report, об этом заявил депутат от парламентской фракции "Гражданский договор", экс-министр здравоохранения Армении Арсен Торосян, говоря о результатах действия антитабачного законодательства, принятого около 3 лет назад.

"Официальные данные говорят преимущественно о ситуации в табачной индустрии. Реальные объемы потребления очень сложно оценить. Нередко расчеты основаны на количестве произведенных и реализованных сигарет, но это неправильно. Армения ведь еще экспортирует и импортирует табак.

Мы по-прежнему входим в число самых "курящих" стран мира", – заметил бывший министр здравоохранения.

"Конечно, борьба с курением не заключается лишь в ограничении потребления. Есть также проблемы с продажей и презентацией табачной продукции в магазинах. Здесь я также замечаю большой пробел, особенно по части электронных сигарет", - отметил Торосян.

Причина, по его мнению, заключается в недостаточно эффективном инструментарии надзорных органов. Помимо этого, депутат считает, что полиция также недостаточно активно осуществляет контроль.

Согласно официальной статистике, в 2021 году в Армении было произведено порядка 24,6 млн штук сигарет, в 2022 году – 28,6 млн, а в I полугодии 2023 года – 15,7 млн.