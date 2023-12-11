О нас

Армянский депутат назвал необъективной статистику производства и сбыта сигарет в стране

Армянский депутат назвал необъективной статистику производства и сбыта сигарет в стране Официальная статистика производства и сбыта сигарет не отражает объективной реальности в плане курения.
В регионе
11 декабря 2023 г. 01:45
Армянский депутат назвал необъективной статистику производства и сбыта сигарет в стране

Официальная статистика производства и сбыта сигарет не отражает объективной реальности в плане курения.

Как сообщает Report, об этом заявил депутат от парламентской фракции "Гражданский договор", экс-министр здравоохранения Армении Арсен Торосян, говоря о результатах действия антитабачного законодательства, принятого около 3 лет назад.

"Официальные данные говорят преимущественно о ситуации в табачной индустрии. Реальные объемы потребления очень сложно оценить. Нередко расчеты основаны на количестве произведенных и реализованных сигарет, но это неправильно. Армения ведь еще экспортирует и импортирует табак.

Мы по-прежнему входим в число самых "курящих" стран мира", – заметил бывший министр здравоохранения.

"Конечно, борьба с курением не заключается лишь в ограничении потребления. Есть также проблемы с продажей и презентацией табачной продукции в магазинах. Здесь я также замечаю большой пробел, особенно по части электронных сигарет", - отметил Торосян.

Причина, по его мнению, заключается в недостаточно эффективном инструментарии надзорных органов. Помимо этого, депутат считает, что полиция также недостаточно активно осуществляет контроль.

Согласно официальной статистике, в 2021 году в Армении было произведено порядка 24,6 млн штук сигарет, в 2022 году – 28,6 млн, а в I полугодии 2023 года – 15,7 млн.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Erməni deputat ölkədə siqaretin istehsalı və satışı statistikasını qeyri-real adlandırıb

Другие новости из категории

В Турции заявили о начале реновации жилищного фонда Стамбула в 2024 году
В Турции заявили о начале реновации жилищного фонда Стамбула в 2024 году
11 декабря 2023 г. 00:51
Пашинян назвал упразднение Нагорного Карабаха неизбежным
Пашинян назвал упразднение "Нагорного Карабаха" неизбежным
11 декабря 2023 г. 00:17
Часть доходов от благотворительной ярмарки в Турции пойдет на поддержку палестинских студентов
Часть доходов от благотворительной ярмарки в Турции пойдет на поддержку палестинских студентов
10 декабря 2023 г. 21:40
Прокуратура Ирана обвинила европейского дипломата в шпионаже на Израиль
Прокуратура Ирана обвинила европейского дипломата в шпионаже на Израиль
10 декабря 2023 г. 18:15
Нетаньяху в разговоре с Путиным выступил с критикой сотрудничества между Россией и Ираном
Нетаньяху в разговоре с Путиным выступил с критикой сотрудничества между Россией и Ираном
10 декабря 2023 г. 16:59
МИД Турции заявил о возможности завершить конфликт в Газе общими усилиями
МИД Турции заявил о возможности завершить конфликт в Газе общими усилиями
10 декабря 2023 г. 15:22
На востоке Ирана произошел пожар на НПЗ
На востоке Ирана произошел пожар на НПЗ
10 декабря 2023 г. 12:19
В Иране предупредили об устаревании ядерной сделки
В Иране предупредили об устаревании "ядерной сделки"
9 декабря 2023 г. 23:51
Министр национальной обороны Турции встретился с новоназначенным послом Ирана
Министр национальной обороны Турции встретился с новоназначенным послом Ирана
9 декабря 2023 г. 19:27
Захарова назвала условия РФ для мира в Украине
Захарова назвала условия РФ для мира в Украине
9 декабря 2023 г. 18:43

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi