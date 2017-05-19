Армянский депутат: Молодежь уезжает из Армении, потому что не может реализовать себя

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Баку. 19 мая. REPORT.AZ/ "К сожалению, молодёжь уезжает из Армении, потому что не может реализовать себя".

Как сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявил на заседании парламента Армении 19 мая депутат от блока "Царукян" Вардан Бостанджян, выдвинутый претендентом на должность председателя комиссии по вопросам образования, науки, культуры, молодёжи и спорта.

По его словам, на данном этапе армянские власти должны создать условия для реализации способностей молодежи, чтобы последние не уезжали за рубеж - "зачастую не за золотыми горами, а ради хоть какого-то заработка".

Депутат также посетовал на низкий уровень качества образования, добавив, что депутаты должны следить за работой исполнительной власти в контексте улучшения образования.