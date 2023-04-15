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Армянский депутат: Мне стыдно за инцидент с поджогом азербайджанского флага

Армянский депутат: Мне стыдно за инцидент с поджогом азербайджанского флага Член фракции "Гражданский договор" Народного собрания Армении Овик Агазарян прокомментировал инцидент с поджогом азербайджанского флага во время торжественной церемонии открытия чемпионата Европы по тяжелой атлетике.
В регионе
15 апреля 2023 г. 12:44
Армянский депутат: Мне стыдно за инцидент с поджогом азербайджанского флага

Член фракции "Гражданский договор" Народного собрания Армении Овик Агазарян прокомментировал инцидент с поджогом азербайджанского флага во время торжественной церемонии открытия чемпионата Европы по тяжелой атлетике.

Об этом Report сообщает со ссылкой на армянские СМИ.

"Я приношу извинения всему международному цивилизованному сообществу за то, что как гражданин и парламентарий, я не сделал все возможное, чтобы предотвратить подобный вандализм", - написал он на своей странице в Facebook, отметив, что ему стыдно за подобные инциденты.

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Версия на английском языке Armenian MP says feels 'ashamed' after incident with burning of Azerbaijani flag

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