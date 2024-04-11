Армянский депутат: Минобороны не смогло наладить даже пошив новой формы

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Минобороны Армении не смогло обеспечить производство новой военной формы, несмотря на обещания главы ведомства Сурена Папикяна.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявил депутат от фракции "Айастан" Гегам Манукян, выступая в парламенте.

"Вы официально объявляли, что в 2024 году будет новая форма и ничего не сделали. Высший офицерский состав у нас ходит в формах разного образца", - заявил депутат.

Он также подверг Минобороны критике по ряду других значимых аспектов, среди которых проблемы с инженерными сооружениями, выявленными депутатами в ходе визита на места.

"Если строительные компании не хотят участвовать в ваших конкурсах – решите этот вопрос. Это ваша обязанность", - заявил Манукян.

Также депутат указал указал на низкий процент военных, успешно прошедших аттестацию.

Пока в аттестации приняли участие около 5 800 человек, из них только 2 573 получили положительную оценку. Среди 155 военнослужащих, сдававших экзамен по программе "Защитник Отечества" (предполагающей переход со срочной службы на контрактную) аттестацию прошли всего трое из 155 человек.