Армянский депутат: Малыми шагами пытаемся выстроить атмосферу доверия с Азербайджаном

Армения пытается небольшими шагами выстроить атмосферу доверия с Азербайджаном, и делимитация границы на тавушском участке соответствует логике.

Армения пытается небольшими шагами выстроить атмосферу доверия с Азербайджаном, и делимитация границы на тавушском участке соответствует этой логике.

Как передает Report со ссылкой на Sputnik-Армения, об этом сказал журналистам депутат парламента Армении от фракции "Гражданский договор", глава комиссии по государственно-правовым вопросам Владимир Варданян.

"Реальная политика выстраивается на том, чтобы попытаться найти те участки (границы), где можно достичь консенсуса и продолжить двигаться вперед. В конце концов, взаимное доверие путем небольших шагов намного важнее каких-то эпохальных решений", - сказал он.

При этом Варданян считает, что есть силы, которые не хотят пограничной стабильности в Армении и повышения ее безопасности. Нужно сделать все, чтобы была максимально четкая, демаркированная граница со всеми соседями, которая соответствовала бы Алма-Атинской декларации от 1991 года, подчеркнул он.

Отметим, что 19 апреля стало известно о том, что Азербайджан и Армения предварительно согласовали прохождение отдельных участков границы непосредственно между населенными пунктами в Армении и Азербайджане соответственно Баганис -Баганис Айрым, Воскепар-Ашагы Аскипара, Киранц -Хейримлы и Беркабер – Гызылгаджилы.