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Армянский депутат: Макрон поощряет становление авторитарной системы в Армении

Армянский депутат: Макрон поощряет становление авторитарной системы в Армении Президент Франции Эмманюэль Макрон своими хвалебными заявлениями в адрес армянских властей поощряет становление авторитарной системы в Армении.
В регионе
29 июня 2025 г. 20:00
Армянский депутат: Макрон поощряет становление авторитарной системы в Армении

Президент Франции Эмманюэль Макрон своими хвалебными заявлениями в адрес армянских властей поощряет становление авторитарной системы в Армении.

Как передает Report, об этом в соцсети заявил армянский депутат Ишхан Сагателян.

Он прокомментировал публикацию Эмманюэля Макрона, в которой французский лидер сообщил о телефонном разговоре с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и выразил ему поддержку "в ответ на попытки дестабилизации демократии в стране".

Сагателян напомнил, что подобные поощрения со стороны европейских лидеров, в том числе со стороны Макрона, в прошлом уже приводили к тяжелым последствиям для армянского народа.

По мнению депутата, подобные заявления являются не только вмешательством во внутренние дела Армении, но и наносят ущерб армяно-французским отношениям.

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Версия на азербайджанском языке Erməni deputat: Makron ölkəmizdə avtoritar sistemi təşviq edir

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