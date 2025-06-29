Армянский депутат: Макрон поощряет становление авторитарной системы в Армении

Президент Франции Эмманюэль Макрон своими хвалебными заявлениями в адрес армянских властей поощряет становление авторитарной системы в Армении.

Президент Франции Эмманюэль Макрон своими хвалебными заявлениями в адрес армянских властей поощряет становление авторитарной системы в Армении.

Как передает Report , об этом в соцсети заявил армянский депутат Ишхан Сагателян.

Он прокомментировал публикацию Эмманюэля Макрона, в которой французский лидер сообщил о телефонном разговоре с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и выразил ему поддержку "в ответ на попытки дестабилизации демократии в стране".

Сагателян напомнил, что подобные поощрения со стороны европейских лидеров, в том числе со стороны Макрона, в прошлом уже приводили к тяжелым последствиям для армянского народа.

По мнению депутата, подобные заявления являются не только вмешательством во внутренние дела Армении, но и наносят ущерб армяно-французским отношениям.