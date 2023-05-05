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Армянский депутат избран вице-председателем ОЧЭС в Турции

Армянский депутат избран вице-председателем ОЧЭС в Турции Депутат парламента Армении от фракции "Гражданский договор", замглавы комиссии по экономическим вопросам Бабкен Тунян избран вице-председателем Организации Черноморского экономического сотрудничества (ОЧЭС).
В регионе
5 мая 2023 г. 10:12
Армянский депутат избран вице-председателем ОЧЭС в Турции

Депутат парламента Армении от фракции "Гражданский договор", замглавы комиссии по экономическим вопросам Бабкен Тунян избран вице-председателем Организации Черноморского экономического сотрудничества (ОЧЭС).

Как передает Report со ссылкой на Sputnik-Армения, об этом парламентарий сообщил в соцсети.

"На 61-м пленарном заседании генеральной ассамблеи ОЧЭС я избран вице-председателем организации", - сообщил Тунян.

Напомним, что саммит спикеров парламентов ОЧЭС, посвященный 30-летию со дня основания Парламентской ассамблеи организации, проходит в Турции. В саммите участвует и делегация Армении во главе со спикером парламента Аленом Симоняном.

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Версия на английском языке Armenian MP elected BSEC vice-chairman in Türkiye

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