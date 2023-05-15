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Армянский депутат: Если РФ не выполняет обязательства по вооружениям, это демонстрирует немощность властей

Армянский депутат: Если РФ не выполняет обязательства по вооружениям, это демонстрирует немощность властей Если Россия десятилетиями должным образом выполняла свои обязательства по вооружениям перед Арменией, а сейчас - нет, то это в первую очередь демонстрирует немощность армянских властей.
В регионе
15 мая 2023 г. 15:21
Армянский депутат: Если РФ не выполняет обязательства по вооружениям, это демонстрирует немощность властей

Если Россия десятилетиями должным образом выполняла свои обязательства по вооружениям перед Арменией, а сейчас - нет, то это в первую очередь демонстрирует немощность армянских властей.

Как передает Report со ссылкой на Sputnik-Армения, об этом заявил депутат парламента Армении от фракции "Айастан" Артур Хачатрян.

Депутат отметил, что у него тоже есть "определенные претензии" к России, однако в первую очередь все требования адресованы армянским властям.

Ранее в интервью изданию "Новая газета Европа" секретарь Совета безопасности Армен Григорян заявил, что Армения не получает то, что заказала и за что заплатила России. По его словам, речь идет о нескольких контрактах, "включая договор 2021 года на сотни миллионов долларов, который до сих пор не закрыт".

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Версия на английском языке Armenian MP: Not buying necessary weaponry from Russia indicates government’s weakness
Версия на азербайджанском языке Erməni deputat: "Rusiyadan lazımi silahları almamaq hakimiyyətin zəifliyinin göstəricisidir"

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