Армянский депутат: Если РФ не выполняет обязательства по вооружениям, это демонстрирует немощность властей

Если Россия десятилетиями должным образом выполняла свои обязательства по вооружениям перед Арменией, а сейчас - нет, то это в первую очередь демонстрирует немощность армянских властей.

Если Россия десятилетиями должным образом выполняла свои обязательства по вооружениям перед Арменией, а сейчас - нет, то это в первую очередь демонстрирует немощность армянских властей.

Как передает Report со ссылкой на Sputnik-Армения, об этом заявил депутат парламента Армении от фракции "Айастан" Артур Хачатрян.

Депутат отметил, что у него тоже есть "определенные претензии" к России, однако в первую очередь все требования адресованы армянским властям.

Ранее в интервью изданию "Новая газета Европа" секретарь Совета безопасности Армен Григорян заявил, что Армения не получает то, что заказала и за что заплатила России. По его словам, речь идет о нескольких контрактах, "включая договор 2021 года на сотни миллионов долларов, который до сих пор не закрыт".