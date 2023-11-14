Армянский депутат: Число призывников в стране за 9 лет сократилось на 44%

В Армении число граждан призывного возраста с каждым годом снижается.

В Армении число граждан призывного возраста с каждым годом снижается.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом сказал журналистам депутат Национального собрания Армении Айк Саргсян.

"За последние 15 лет ежегодно у нас было меньше призывников, чем в предыдущем году. Это вызывает беспокойство. Те граждане, которые не хотят служить, покидают страну, отказываются от гражданства", - сказал депутат.

Саргсян представил данные о призывниках 2010-2019 годов.

"В 2010 году у нас было более 44 тыс. призывников, а за следующие 9 лет это число сократилось на 44%. Численность военнослужащих сократилась до 24 тыс.", - отметил он.