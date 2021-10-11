Армянский депутат: Армения - единственная страна в Европе, где были арестованы 3 депутата от оппозиции

Армения - единственная европейская страна, в которой незаконно арестованы 3 оппозиционных депутата, да еще без согласия НС. А посол США, послы стран ЕС хранят решительное молчание.

Армения - единственная европейская страна, в которой незаконно арестованы 3 оппозиционных депутата, да еще без согласия НС. А посол США, послы стран ЕС хранят решительное молчание.

Как передает Report со ссылкой на местные СМИ, об этом написал в своем фейсбуке депутат парламентской фракции "Армения" Арам Вардеванян, выложив видеоролик, в котором 9 лет назад посол США говорит об уголовном преследовании оппозиционного депутата Вардана Осканяна.

"Посол США в Армении 9 лет назад говорил об уголовном преследовании в тот момент оппозиционного депутата Вардана Осканяна, давая конкретные определения. Посла не смущала формулировка "внутренне дело страны".

Напомним, Армения - единственная европейская страна, в которой незаконно арестованы 3 оппозиционных депутата, да еще без согласия НС. А посол США, послы стран ЕС хранят решительное молчание", - написал Вардеванян.