Армянские таможенники изъяли партию контрабандных сигарет из Ирана

Армянские таможенники изъяли 25 тыс. пачек контрабандных сигарет из Ирана.

Армянские таможенники изъяли 25 тыс. пачек контрабандных сигарет из Ирана.

Как передает Report, об этом сообщает Комитет госдоходов Армении.

Отмечается, что запрещенный груз на днях был обнаружен на таможенном пункте "Агарак". Сигареты были разложены в мешках с цементом, погруженных в фуру.

Соответствующие материалы по делу были переданы в Следственный комитет Армении.

По данным ведомства, в общей сложности таможенники за последние полгода конфисковали порядка 180 тыс. пачек сигарет, ввезенных в Армению из Ирана и Грузии контрабандным путем.