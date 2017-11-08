Армянские студенты продолжают акцию протеста в связи с отменой права на отсрочку от армии

Баку. 8 ноября. REPORT.AZ/ Армянские студенты, которые выступают против отмены права на отсрочку от армии, направляются для проведения акции к зданию министерства образования и науки Армении, передает Report со ссылкой на армянские СМИ.

Студенты намерены получить от минобразования окончательный ответ относительно поднятой им проблемы, после чего и будет принято решение о дальнейших шагах.

Отметим, что несколько дней подряд армянские студенты проводит акции протеста возле зданий Ереванского государственного университета, парламента, минобороны и минобразования в связи с законопроектом, ограничивающим право на отсрочку.