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    Армянские студенты продолжают акцию протеста в связи с отменой права на отсрочку от армии

    Армянские студенты направляются для проведения акции к зданию министерства образования и науки Армении

    Баку. 8 ноября. REPORT.AZ/ Армянские студенты, которые выступают против отмены права на отсрочку от армии, направляются для проведения акции к зданию министерства образования и науки Армении, передает Report со ссылкой на армянские СМИ.

    Студенты намерены получить от минобразования окончательный ответ относительно поднятой им проблемы, после чего и будет принято решение о дальнейших шагах.

    Отметим, что несколько дней подряд армянские студенты проводит акции протеста возле зданий Ереванского государственного университета, парламента, минобороны и минобразования в связи с законопроектом, ограничивающим право на отсрочку.

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