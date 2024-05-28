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Армянские спецслужбы прослушивали телефон главы Службы внешней разведки

Армянские спецслужбы прослушивали телефон главы Службы внешней разведки Армянские спецслужбы прослушивали телефон главы Службы внешней разведки Кристине Григорян еще в бытность ее омбудсменом.
В регионе
28 мая 2024 г. 10:44
Армянские спецслужбы прослушивали телефон главы Службы внешней разведки

Армянские спецслужбы прослушивали телефон главы Службы внешней разведки Кристине Григорян еще в бытность ее омбудсменом.

Как передает Report, об этом пишет армянская газета "Грапарак".

Однако выясняется, что еще на посту защитника прав человека Григорян обнаружила, что в ее телефоне установлены прослушивающие программы. Тогда она обратилась в СНБ, но там отрицали вмешательство. Однако Григорян пригрозила, что намерена поднять шум, в том числе, в международных структурах. После этого в СНБ признались, что произошло "недоразумение", и они не намеревались ее прослушивать.

При этом, по существующим слухам, спецслужбы уже успели скачать достаточно данных из телефона и используют их в качестве компромата. Речь идет о материалах "интимного характера".

Издание отмечает, что Григорян уже год возглавляет Службу внешней разведки и остается одной из самых "темных" фигур в правящей команде.

Служба внешней разведки Армении была учреждена в декабре 2022 года (часть своих функций ей передала Служба нацбезопасности).

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