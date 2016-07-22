СМИ: Обсуждается вопрос об отправке в отставку правительства Армении

Баку. 22 июля. REPORT.AZ/ "Власти Армении в эти дни в качестве выхода из сложившейся ситуации обсуждают возможность отставки кабинета министров, хотя члены удерживающей заложников вооруженной группировки требуют ухода президента Сержа Саргсяна". Как сообщает Report, об этом пишет газета "Айкакан жаманак", ссылаясь на собственные источники.

"Как известно, в ходе переговоров между Жирайром Сефиляном, повстанцами и властями прозвучало заявление о каком-то третьем варианте. Не исключено, что стороны придут к согласию и удовлетворятся отставкой правительства, руководителей некоторых силовых структур, например, начальника полиции Владимира Гаспаряна. А Серж Саргсян выступит с новым обещанием о реформах", - пишет "Айкакан жаманак".

Издание также не исключает, что в контексте всего происходящего с захватом заложников в Ереване президент Армении в рамках переговоров по урегулированию нагорно-карабахского конфликта просто даст обещание, что вопрос территориальных уступок обсуждаться не будет.

"Таким образом он решит задачу показать в ходе переговоров посредникам, что внутри страны на него оказывается давление", - отмечает "Айкакан жаманак".