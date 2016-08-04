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    СМИ: Саргсян отправит в отставку премьер-министра Армении

    Армянская газета сообщила об отставке и генерального прокурора Геворга Костаняна

    Баку. 4 августа. REPORT.AZ/ "В провластных кругах Армении упорно муссируются слухи о скорой отставке армянского правительства и премьер-министра Овика Абрамяна". Как передает Report, об этом пишет газета "Айкакан Жаманак".

    Издание напоминает, что после того, как вооруженная группа, захватившая полицейский участок в Ереване, сложила оружие, президент Серж Саргсян заявил о формировании правительства национального согласия.

    "Это может предполагать отставку действующего правительства. Однако, судя по стратегии Саргсяна, в подобных случаях он не прибегает к резким изменениям, берет некоторую паузу, потом совершает шаги", - отмечается в статье.

    В то же время армянская газета "Грапарак", ссылаясь на свои источники, написала о том, что генеральный прокурор Армении Геворг Костанян подал в отставку. По данным издания, причины подобного решения пока неизвестны. Пока неизвестно, кто станет его преемником.

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