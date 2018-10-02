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    Армянские СМИ: После выборов в Совет старейшин в партии "Процветающая Армения" царит паника

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    Баку. 2 октября. REPORT.AZ/ "После выборов в Совет старейшин Еревана в рядах партии "Процветающая Армения"  царят панические настроения". Как передает Report, об этом пишет армянская газета "Жаманак". 

    Как отмечает газета, "представители этой партии понимают, что без избирательного подкупа у них больше нет шансов на успех". 

    "Ранее партия решила выдвинуть на должность мэра Армавира кандидатуру депутата парламента Араика Агабабяна, но этого так и не произошло. В партии понимают, что у них больше нет никакой возможности для победы, и всячески избегают нового провала, отказываясь и от участия в выборах в других общинах, хотя ранее говорили о том, что в 40 общинах у них будут свои кандидаты", - отмечает издание.

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