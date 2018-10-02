Армянские СМИ: После выборов в Совет старейшин в партии "Процветающая Армения" царит паника

Баку. 2 октября. REPORT.AZ/ "После выборов в Совет старейшин Еревана в рядах партии "Процветающая Армения" царят панические настроения". Как передает Report, об этом пишет армянская газета "Жаманак".

Как отмечает газета, "представители этой партии понимают, что без избирательного подкупа у них больше нет шансов на успех".

"Ранее партия решила выдвинуть на должность мэра Армавира кандидатуру депутата парламента Араика Агабабяна, но этого так и не произошло. В партии понимают, что у них больше нет никакой возможности для победы, и всячески избегают нового провала, отказываясь и от участия в выборах в других общинах, хотя ранее говорили о том, что в 40 общинах у них будут свои кандидаты", - отмечает издание.