Армянские СМИ: Налбандян сам распространил слухи о своей кандидатуре в президенты

Баку. 24 января. REPORT.AZ/ Министр иностранных дел Армении Эдвард Налбандян сам распространил слухи о том, что является кандидатом в президенты. Как передает Report, об этом пишет армянская газета "Жаманак" со ссылкой на источник.

"Налбандян думает, что Армен Саркисян долго не потянет на должности президента, и как в 1997 году, в один прекрасный день подаст в отставку и уедет в свой любимый Лондон.

В конце концов, Армену Саркисяну нужно, чтобы в его биографии было написано – был президентом Армении, а это возможно в случае пребывания на этом посту в течение нескольких месяцев, что выгодно с точки зрения бизнеса, а после этого все вспомнят об Эдварде Налбандяне", - пишет газета.

После долгих предположений, гипотез и прогнозов в Армении обнародовали кандидата в президенты от правящей Республиканской партии. Президент Серж Саргсян 19 января объявил, что от руководимой им партии на пост выдвигается кандидатура посла Армена Саркисяна.

Срок полномочий действующего президента Сержа Саргсяна завершается 9 апреля.