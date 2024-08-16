Армянские СМИ: Макрон может посетить Ереван в сентябре

Президент Франции Эмманюэль Макрон может посетить Армению 21 сентября – в День независимости страны.

Президент Франции Эмманюэль Макрон может посетить Армению 21 сентября – в День независимости страны.

Как передает Report, об этом пишет газета "Жоговурд" со ссылкой на источники в армянской общине Франции.

Газета напоминает, что еще в 2021 году премьер-министр Армении Никол Пашинян по итогам переговоров с французским лидером в Париже заявлял, что ждет его в Ереване 21 сентября того же года. Однако визит так и не состоялся.

Последний раз президент Франции посещал Армению в октябре 2018 года, он принимал участие в саммите Франкофонии.